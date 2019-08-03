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: Fatih hoca ile başarılı olmak için sabırsızlanıyorum

’ın ’dan kiraladığı , “Hayalim gerçek oldu. Fatih hoca ile başarılı olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Emre Mor: Fatih hoca ile başarılı olmak için sabırsızlanıyorum

Emre Mor kendisini 1 yıllığına Galatasaray'a bağlayan imzayı attıktan sonra duygularını dile getirdi. 22 yaşındaki orta saha, "Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi, nihayet gerçek oldu. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emre kendisini A Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim'den de övgüyle söz etti: "Fatih hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum. Galatasaray taraftarıyla buluşmak için de heyecanlıyım." Başkan Mustafa Cengiz ise, "Galatasaray artık Emre'nin evi. Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için sergileyecektir" ifadelerini kullandı. Emre, imzanın ardından ayağının tozuyla idmana katıldı.

Maliyeti 1 milyon 325 bin Euro

Emre Mor'un Galatasaray'a maliyeti açıklandı. KAP'a yapılan bildirimde; İspanyol ekibi Celta Vigo'ya bir yıllık kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödeneceği, 22 yaşındaki oyuncunun 2019-2020 sezonu için net 725 bin Euro ücret alacağı belirtildi. G.Saray, toplam maliyeti 1 milyon 325 bin Euro olan Emre'nin bonservisini ise 31 Mayıs 2020'ye kadar 8 milyon Euro karşılığında alabilecek.

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Emre Mor: Fatih hoca ile başarılı olmak için sabırsızlanıyorum
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