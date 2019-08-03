Galatasaray kaldığı yerden: 2-1

Galatasaray, Türk Telekom'da oynadığı maçta Panathinaikos'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü erken buldu. 11. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde seken top Adem Büyük'ün önünde kaldı. Cimbom'un yeni transferi de şık bir vuruşla topu ağlara gönderip taraftarı önünde ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen Seri, savunmanın önünde Donk'a partnerlik yaparken, etkili pasları ve oyunu yönlendirmesiyle önemli kalitesini gösterdi. Galatasaray, 61. dakikada Mariano'nun ortasında Donk'la farkı ikiye çıkardı. 63'te oyuna giren Emre Mor, oyuna hareketlilik getirirken, sık sık sert faullerle durduruldu. 90+2'de Christian'ın kafasında maçın başarılı isimlerinden kaleci Okan da çaresiz kalınca mücadele 2-1 sona erdi.

HERKES KONUŞTU TERIM SUSTU!

PANATHINAIKOS maçından sonra bir çok G.Saraylı futbolcu basına açıklama yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in sessiz kalması dikkat çekti. Donk, "Şampiyon olmak için takviyelere ihtiyacımız var. Ofansif anlamda iyi oyuncular aldık, orta sahada da yeni oyuncular gelebilir" mesajını verirken, İmparator basının karşısına çıkmadı

EMRE MOR ÇABUK ISINDI!

ÖNCEKI gün imzayı atan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez taraftarının karşısında giydi. 63. dakikada Seri'nin yerine oyuna giren 22 yaşındaki oyuncuya, tribünler büyük destek verdi. Takımla yaptığı tek idmanla sahaya çıkan Emre, hızı ve çabukluğu ile tribünleri coşturdu. Genç yıldız maçtan sonra ise üçlü çektirip G.Saray'a çabuk ısındığını gösterdi.

ADEM ATIYOR G.SARAY KAZANIYOR

YENI Malatyaspor'dan transfer edilen Adem Büyük, hazırlık maçlarındaki performansıyla göze girdi. Dün sol kanatta görev alan Adem ağları havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, son iki hazırlık maçında 2 gol 1 asistle oynadı.

MARCAO: SERİ BÜYÜK AVANTAJ

G.Saray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, "Güzel bir hazırlık maçı oldu. Fernando, Portekizce konuşan arkadaşımızdı. O gitti yerine Seri geldi. O da Portekizce konuşuyor bu da benim için çok büyük bir avantaj. Çok iyi bir performans gösterdi. Kaliteli bir oyuncu. Daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı.

FALCAO: BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

SARI- kırmızılı tribünler maçtan önce, "Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor" tezahüratında bulundular. Kolombiyalı golcü ise dün Monaco'nun, Sampdoria'yı 1-0 yendiği özel maçta 46'da oyuna girip takımının galibiyet golünü attı. Maçın ardından ilk kez konuşan Falcao, önemli mesajlar verdi: "Monaco yeni sözleşme teklifinde bulunmadı. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum."

FERNANDO'NUN YERİNE BAKAYOKO

ÖN libero için gündeme gelen son isim Chelsea'nin Fransız futbolcusu Bakayoko oldu. 2017'de Monaco'dan transfer edilen 24 yaşındaki orta saha, İngiltere'de isteneni veremeyince geçen sezon Milan'a kiralanmıştı. Seri gibi Fransız yıldızı da kiralama planı yapan Aslan, Chelsea ile temasa geçti.?