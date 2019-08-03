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İşte 'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor. temsilcisi Panathinaikos ile mücadele edecek olan saat 21.00'de karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın ilk 11'i de belli oldu. İşte Galatasaray'ın Panathinaikos 11'i...

Giriş Tarihi: 3.8.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 20:23
İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Sabah.com.tr'den canlı anlatımla yayınlanacak. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklenen 11'i

İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki ilk 11'i

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

Panathinaikos XI: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda

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İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i
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