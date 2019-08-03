İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki 11'i

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Sabah.com.tr'den canlı anlatımla yayınlanacak. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklenen 11'i
İşte Galatasaray'ın Panathinaikos karşısındaki ilk 11'i
Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel
Panathinaikos XI: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda