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, Nijeryalı golcü 'yi kiraladı

İstikbal Mobilya , forması giyen forvet 'yi 1 yıllığına kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 11:39
Kayserispor, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi kiraladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'ds oynadı. 26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City'nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.
Kayode'nin, pazartesi günü Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Kayserispor, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi kiraladı
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