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'ndan 'a müjde

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray'a müjde

G.SARAY'LA bir yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Kostas Mitroglou için İtalyan basınından garip bir transfer iddiası geldi. TuttoMercatoWeb adlı internet sitesi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. Marsilya'nın, Nantes'ın teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Ancak bu operasyonun gerçekleşmesi için Yunan golcünün G.Saray ile olan sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

GALATASARAY TARAFTARININ ÖNÜNDE

CIMBOM yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon yeni sezon öncesi ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç Smart Spor'dan yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar daha önce oynadığı üç hazırlık maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmiş, Bordeaux'yu ise 3-1 mağlup etmişti.

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Kostas Mitroglou'ndan Galatasaray'a müjde
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