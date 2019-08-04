Burak Yılmaz 6 hafta yok

Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampı üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle adeta revire döndü. Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Gökhan Gönül'ün ardından Burak ve Medel'in sakatlanması camiada moralleri bozdu.

Burak Yılmaz'ın daha önce ameliyat olduğu 5. ayak tarak kemiğinde çatlak oluştuğu ve 4 ila 6 hafta futboldan uzak kalacağı belirtildi. Udinese maçında kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel ve sağ el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edilen Gökhan Gönül'ün sahalara dönüşünün iki haftayı bulacağı ifade edilirken Adem Ljajic'in ligin ilk haftasına yetişemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Atiba ve Roco'nun futbola dönüş tarihleri ise belirsizliğini koruyor. Bu arada elinin durumuna rağmen idmanları aksatmayan Gökhan Gönül, "Elimdeki morarma ve şişlik devam ediyor. Pazartesi (yarın) İstanbul'da ameliyat olacağım. Muhtemelen vida takıp alçıya alacaklar. Başka türlü düzelmez" diye konuştu.

Almanya'ya gitti

Beşiktaş'ın Avusturya kampında taraftarlarla fotoğraf çektiren Burak Yılmaz ardından kamptan ayrılarak operasyon ve tedavi için Almanya'ya gittiği kaydedildi.