İngiltere'de VAR kuralı belli oldu

BİRÇOK Avrupa liglerinde kullanılan VAR uygulaması, 9 Ağustos'ta İngiltere Premier Ligi'nde ilk defa kullanılacak. Ancak İngilizler, diğer liglerin aksine VAR'ı esneterek kendi kurallarını uygulamaya ekledi.

Bu farklılıklardan en önemlisi hakemlerin VAR'da geçirdiği süreyle alakalı. VAR için ekrana gelen hakemler, pozisyonları garçek hızda sadece 3 kez izleyebilecek. Bu kural ile maçın çok uzun sürelerle durmasını engellenmesi amaçlanıyor. Diğer bir farklılık da hakem ve VAR hakem ilişkisinde mevcut. Hakemler sadece sahada görmedikleri pozisyonlar için VAR ekranında olayı izleyebilecek.

Eğer hakem penaltı verirse ve VAR bunu iptal ederse hakem kulaklıktan gelen kararı kabul edecek ve ekrandan pozisyonu izlemeyecek.