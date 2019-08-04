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İngiliz kulübü , Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 14:26
Moise Kean Everton'da

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalyan forvet Moise Kean'i Juventus'tan transfer etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i alarak hücum hattını zenginleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Kean ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avroya gerçekleştiğini ileri sürdü.

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Moise Kean Everton'da
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