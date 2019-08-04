Trabzonspor'da Emmanuel Adebayor imza aşamasında

Alexander Sörloth'u, Trabzon'a getiren bordo-mavililerde gözler ikinci golcüde: Daniel Sturridge ya da Emmanuel Adebayor... İngiliz yıldız Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma yapılmasına rağmen futbolcu ek süre istemişti. 29 yaşındaki oyuncunun, henüz teklife yanıt vermemesi sonrasında Karadeniz ekibi rotasını Emmanuel Adebayor'a çevirdi. Trabzonspor, Togolu yıldız ile yeniden masaya oturdu. Hâlâ Sturridge'i ilk hedef olarak gören Fırtına, birkaç gün içerisinde bu transferi sonuçlandıramazsa, Adebayor'u kadrosuna katacak. Başakşehir'de sezonu bitiren golcü futbolcunun bonservisi elinde bulunurken bir sezon için 1 milyon Euro'ya "Evet" dediği gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR SÖRLOTH'A KAVUŞTU

Fırtına yeni golcüsüne kavuştu. Hugo Rodallega'nın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Crystal Palace'lı Norveçli golcü Alexander Sörloth, detayları konuşmak için İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde de Trabzon'a geçen Norveçli yıldızı, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Sörloth, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Norveçli yıldız geçen sezon Crystal Palace'ta 20 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Trabzonspor'un ülkeye getirdiği Sörloth, "Trabzon'da olmaktan çok mutluyum. Takımlar kendi aralarında bir anlaşmaya vardı ve bunu bana bildirdiler. Seve seve kabul ettim. Trabzonspor forması giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

LİLLE İLE ANLAŞAN YUSUF VEDA ETTİ

Lille ile el sıkışan Yusuf Yazıcı Trabzon'a veda etti. Yönetim de, Fransız kulübü ile 17.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştı. Yusuf gece yarısı İnstagram hesabından veda etti: "Kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusunda kararımı vermiş bulunmaktayım."

GENÇLERE YARDIMCI OLACAĞIM

Trabzonspor, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı John Obi Mikel ve Sporting Lizbon'dan kiralık olarak transfer ettiği Fernandes Ivanildo'ya Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. 2+1 yıllık imza atan Njieryalı yıldız Mikel, "Trabzonspor'a geldiğimde ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bu kadro yapısına hem saha içinde hem de saha dışında gerek tecrübe olsun gerekse mücadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Portekizli Ivanildo ise, "Ben çalışmayı seven bir insanım. Bana gösterilen ilgi ve değer karşısında insanları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisin yapacağım. Takımımızın hedefleri için var gücümle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.