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- maçının biletleri satışta

, yeni sezon öncesi çarşamba günü İtalyan temsilcisi Calcio ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerini öncelikli satışa çıkardı. Biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 11:58
Fenerbahçe - Cagliari maçının biletleri satışta

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 7 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak.

Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak.

Fenerbahçe - Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

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Fenerbahçe - Cagliari maçının biletleri satışta
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