Menemenspor'da Mehmet Boztepe tamam

Sarı-lacivertliler son 3 sezondur 1'inci Lig'de Balıkesirspor forması giyen kanat oyuncusu Mehmet Boztepe ile prensipte anlaşma sağladı. Menemen'e gelip yönetimle masaya oturan 31 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.

Sportif direktör Cenk Laleci, transfer çalışmalarını çok iyi bir şekilde yürüttüklerini söyledi. İddialı bir ekip oluşturduklarını belirten Laleci, "Mehmet Boztepe kendini kanıtlamış bir futbolcu. Yerli ve yabancı transferlerimizden memnunuz. Mevcut kadromuzda kalan isimlerin de kalitesi tartışılmaz. Tarihimizde ilk kez mücadele edeceğimiz 1'inci Lig'e yeni bir heyecan getireceğiz" dedi.

Kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Mehmet Boztepe, Almanya'nın Velbert ekibinde oynadı ardından Adanaspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor formalarını terletti.