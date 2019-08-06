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Başkanı Ağaoğlu, Lille’e giden hakkında konuştu: "İçime kan damladı. Çünkü bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve Yusuf başrol oyuncusuydu. Küskünlük yok ama keşke misyonunu tamamlasaydı"

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'e 17.5 milyon Euro (108 milyon TL) bonservis, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Edgar Ie'nin bonservis hakkının yüzde 50'si karşılığında giden genç yıldız Yusuf Yazıcı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu transferden mutlu olmadığını söyleyen Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

YUSUF bizim için çok önemli, yeniden başlayan hikayenin başrol oyuncusuydu. Paraya en ihtiyacımız olduğu dönem geçen seneydi, bu sene rahatız. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. Biz işin para tarafında değildik. Oyuncumuzun ısrarı, transferi bu noktaya getirdi.
KARARINA SAYGILIYIM

KIRGINLIK şu; içime kan damladı. Herhalde kısa sürede kendimi toparlarım. Yusuf'un kararına da saygı duyuyorum, içim el vermese de... O da enteresan bir kişilik. Engellememe rağmen mücadele etti. Küskünlük yok. Misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı.

'Tarih yazacağım'

TRABZONSPOR'DAN ayrılacağını açıkladıktan sonra önceki gece geç saatlerde Fransa'ya uçan Yusuf Yazıcı, kendine çok güvendiğini ortaya koydu. Trabzonspor'dan ayrılarak bazı insanları üzdüğünün farkında olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Aslında ben de arada kaldım ama beni uğurlamaya gelenleri görünce çok mutlu oldum. Oradaki performansımla çok kişiyi gururlandıracağım. Artık Türkiye'den yurt dışına giden çok arkadaşım var. Orada yeni bir tarih yazmak istiyorum" dedi.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması
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