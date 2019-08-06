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Çaykur Rizepor'a

Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon İstiklal Mobilya 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'i bonservisiyle renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 15:45
Fernando Boldrin Çaykur Rizepor'a

Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Fernando Boldrin'i kadrosuna katıyor. Geçen sezon Karadeniz temsilcisinde kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği ve transferindeki son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor'a imza atması bekleniyor.

Boldrin, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncu, 2017'de Romanya ekibi Steaua Bükreş'ten 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu.

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Fernando Boldrin Çaykur Rizepor'a
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