Ali Koç'tan Kolarov mesajı

Win Win kampanyası ödüllerinin dağıtıldığı törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfere devam edeceklerini söyledi. Ali Koç'tan satır başları şöyle:

2 STOPER, 1 altı numara ve bir transfer daha olabilir. Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmalısınız.

SEZON girişinde kadromuz tam olmayacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Belki öncelikler olmayacak, diğerlerine yöneleceğiz.

HERKESIN bir yoğurt yeme şekli var. Bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak. Kolarov'u transferi bitmeden açıklayamam.

BENCE bu sezon doğru yoldayız. Hemen şampiyonluk istiyoruz, ancak aynı zamanda geleceği de inşa etmek zorundayız. Belli seviyede oynamış futbolcular, gençlerin katkısını da artıracaktır. Kruse tecrübeli bir oyuncu. Vedat, 24 yaşında. Belki yaşına göre olgun gözüküyor.

(VOLKAN Demirel kalacak mı? sorusuna yanıt olarak) Onun yeri burası değil.

Fernandinho iddiası

ÖN libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Fernandinho için Premier Lig ekibi Manchester City ile bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve Rodri'nin transferinden sonra Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği 34 yaşındaki Brezilyalı için Manchester City'nin zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Comolli'nin Fernandiho'nun menajeri ile randevulaştığı da gelen bilgiler arasında.

Alderweireld alınırsa...

İTALYAN medyasından Aleksandar Kolarov hakkında yeni bir iddia geldi. Tele Radio Stereo'dan Allesandro Austini, "Kolarov'un savunma yönü vasat. Lille karşısında bunu bir kez daha gördük. Ama eldeki en iyi isim de Kolarov. Alderweireld alınana kadar ki, bunun için büyük fedakârlık gerekiyor, Kolarov kalacak. Teknik direktör Fonseca, Hollandalı oyuncu alınmadan, Sırp sol beki bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

Türüç'lü Fener, Cagliari sınavında

F.Bahçe, hazırlık maçında bu akşam Cagliari ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi SPOR SMART naklen yayınlıyor. Maçta yeni transfer Deniz Türüç'ün de forma giymesi bekleniyor.