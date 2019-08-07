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, 40 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı

dönemlerinde adı birçok kez Türk takımları ile anılan ve 2011 yılında da Galatasaray'a gelmeye çok yakın olan Uruguaylı futbolcu , 40 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:21
Diego Forlan, 40 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı

Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Forlan, 21 yıllık futbolculuk kariyerini bitirmek için karar aldığını belirterek, herkese teşekkür etti.

Kariyerine Arjantin'in Independiente takımında başlayan 40 yaşındaki futbolcu, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City ve Kitchee ekiplerinde forma giydi.

19 yıllık futbolculuk kariyerinde toplam 582 resmi müsabakaya çıkan Forlan, 221 kez rakip fileleri havalandırırken, 74 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Uruguay Milli Takımı'nın de değişilmez isimlerinden olan Diego Forlan, burada da 112 karşılaşmada 36 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer dönemlerinde de adı birçok kez Türk takımları ile anılan Forlan için Galatasaray 16 Haziran 2011 tarihinde oyuncu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

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Diego Forlan, 40 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı
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