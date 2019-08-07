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- CAGLİARİ | Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve son haftalarda aldığı puanlarla ligi ancak 6. Sırada bitirebilen , bu sezon yaptığı transfer hamleleri ile mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Öte yandan ligin başlamasına kısa süre kala hazırlık maçlarını da sürdürüyor. Fenerbahçe bugün İtalya’nın köklü kulüplerinden olan Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 7.8.2019 12:09
FENERBAHÇE - CAGLİARİ | Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Fenerbahçe bugün, İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tam 72 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak olan sarı lacivertli takımda Deniz Türüç'ün de forma giymesi bekleniyor. Öte yandan, Allah Yar, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Deniz Türüç gibi oyuncular ilk kez Fenerbahçe formasıyla taraftarın önüne çıkacakken, Emre Belözoğlu'da 4 yıllık hasreti sonlandıracak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar 'Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda' sorusuna yanıt arıyorlar.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE CAGLİARİ CANLI YAYIN

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ta yer alan Sport Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve canlı skor takibini Sabah.com.tr üzerinden yapabilirsiniz…

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FENERBAHÇE - CAGLİARİ | Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?
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