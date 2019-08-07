Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe Cagliari canlı yayın…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari'yi Ülker Stadyumu'nda karşılayacak. Son olarak AUDİ Cup'a katılan kanarya, İtalyan ekibiyle oynayacağı mücadele ile birlikte tam 72 gün sonra ilk kez taraftarı karşısına çıkacak. Vedat Muriç, Allah Yar, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç gibi oyuncular ilk kez taraftar karşısına çıkacakken, kanarya da yeni sezon öncesi hazır olduğunu taraftarı önünde göstermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? FENERBAHÇE CAGLİARİ CANLI YAYIN

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'ta yer alan Sport Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve canlı skor takibini Sabah.com.tr üzerinden yapabilirsiniz…

DENİZ TÜRÜÇ İLK KEZ!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Henüz stopere takviye yapamayan Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz'in sakatlığı da devam ediyor. Bu nedenle Sadık Çiftpınar'ın yanında yine Jalison'un oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan genç stoper Okan Turp'un ise karşılaşmanın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Yeni transfer Deniz Türüç de Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Cagliari karşısında giyecek.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Jailson, Cebrail, Ozan Tufan, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Muriç,

Cagliari: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Oliva, Ionita, Birsa, Pavoletti, João Pedro.