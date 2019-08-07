TFF Süper Kupa: Akhisarspor - Galatasaray

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak

Aslan; bu sezon 3. kupayı kaldırmak, bu kulvarda 6. kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Akigolar üst üste 2. kez Süper Kupa'yı almayı hedefliyor

TFF Süper Kupa, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile kupada final oynayan ancak küme düşen Akhisarspor arasında oynanacak maçla sahibini bulacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda, Halil Umut Meler'in yöneteceği maç 21.30'da atv'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maç öncesi ve sonrası tüm gelişmeler ise A Spor'da olacak. Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Geçen yıl Ege temsilcisi normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek bu kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

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Bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'yı Galatasaray 5 kez kazanırken Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü.

ORTADA KUPA VARSA İSTERİZ

KUPA öncesi finalist takımın kaptanları ve teknik adamları basının karşısına çıktı. Ortak düşünce finalin keyifli geçmesiydi. Fatih Terim'in cezası nedeniyle G.Saray adına antrenör Levent Şahin toplantıda yer aldı.

LEVENT ŞAHİN: Geçen senenin iki kupalı takımı olarak buradayız. Umarız 3.'süyle sezona başlarız. Keyfi ve seyri açısından tribündeki ve ekran başındakilere iyi bir maç izletmeyi hedefliyoruz. Ortada bir kupa varsa G.Saray olarak her zaman en iyisini yapmaya adayız.

MEHMET ALTIPARMAK: Süper Kupa'nın son şampiyonu olarak buradayız. İkinci kez bu kupayı Akhisar'a götürmek istiyoruz. Taraflı tarafsız herkese zevk vererek kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah dış güçlerin sonuca etki etmediği bir maç olur.

Hak eden kazansın

KARŞILAŞMANIN oynanacağı Eryaman Stadı'ndaki basın toplantısında takım kaptanları kısa ve öz konuştu. Akhisar kaptanı Kadir Keleş, "Kulüp tarihimizde ikinci kez Süper Kupa finali oynayacağız. Bu bizim için gurur verici bir olay. Hedefimiz finali kazanmak" dedi. G.Saray kaptanı Selçuk İnan ise "Zor bir maç olacak. Umarım iyi bir futbolla hak edenin kazandığı güzel bir final yaşarız" şeklinde konuştu.