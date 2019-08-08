Beşiktaş sol bek transferini bitirdi: Pedro Rebocho

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, sol bek transferini tamamladı ve Ligue 2 ekibi Guingamp'tan Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonlu kiraladı.

Sözleşmesi sona eren Adriano'nun takımdan ayrılması ve Avcı'nın Caner Erkin'in performansından memnun kalmaması üzerine sol bek transferi için temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar bu bölgeye, istediği takviyeyi yapmayı başarmış oldu.

Anlaşmanın mali detayları henüz netleşmedi.

Guingamp'ın 2017'nin Temmuz ayında Benfica'dan 550 bin Euro karşılığında transfer ettiği Rebocho, Fransız ekibiyle çıktığı 68 maçta 14 asist yaparken gol atma başarısı gösteremedi.