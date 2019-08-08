CANLI | Partizan - Yeni Malatyaspor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, Partizan'a konuk oluyor. TSİ 22.00'de başlayacak ve Partizan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Sergey Ivanov yönetecek. Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ve Dmitry Safyan yapacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

PARTIZAN - YENİ MALATYASPOR

İLK 11'LER

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Soumah, Sadiq

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Musa, Chaalali, Bifouma, Fofana, Jahovic