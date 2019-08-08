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3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz , Çek ekibi ile karşı karşıya geliyor. Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmaya dair tüm detayları sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 18:31
CANLI | Sparta Prag - Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çek temsilcisi Sparta Prag'a konuk oluyor. TSİ 21.00'de başlayacak ve Generali Arena'da oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Manuera Montero yönetecek. Montero'nun yardımcıları Inigo Prieto ve Alfonso Espejo. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabaka Çek ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Kanga, Krejci, Hasek, Plavsic, Benjamin Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Sparta Prag, geçtiğimiz sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçında FK Spartak Subotica karşısında taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

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CANLI | Sparta Prag - Trabzonspor
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