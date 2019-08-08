Fenerbahçe'nin iki yüzü

FENERBAHÇE, Audi Cup'ın yarattığı olumsuz havayı çabuk atlatmış. İlk yarıda as ağırlıklı kadro, temposu henüz yükselmemesine rağmen pozisyon sayısı olarak iyi bir 45 dakika çıkardı. Bu süreçte sarı-lacivertliler iki orta saha oyuncusuyla iki gol buldu.

İLK YARIDA golleri atan Emre ve Ozan'a ayrı paragraf açmak lazım. Emre yıllar ilerledikçe artan performansıyla 'Maşallah' dedirtiyor. Attığı frikik golü ustalık işi... Bayern ve Real maçlarının nadir ayakta kalan isimlerinden Ozan, yine takımın en iyilerinden biriydi.

KALECI HARUN, Altay transferi sonrası bir nebze konsantrasyonunu yitirmiş gibi... Yediği golde yaptığı hata bunun göstergesi. Diego Reyes yaptırdığı penaltı sonrası tribünlerle olan bağını tamamen kopardı. Artık bu takımda tutunması imkansız.

TAKIMIN oynadığı 7. hazırlık maçı sonrası, eksik noktası halen aynı: Stoper, stoper, stoper... Fenerbahçe 19 Ağustos'ta oynayacağı ilk lig maçında iki gerçek stoperle sahada olmak zorunda. Aksi durumda alınacak hiçbir sonuç sürpriz olarak görülmeyecek.

YANAL: EMRE ÇOK GENÇ VE GÜÇLÜ

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, umutlu konuştu. Taraftarları mutlu etmek istediklerini söyleyen Yanal, "Onların istediği futbolu oynamak için gayret ediyoruz. Bu desteği aldığımızda özveri ile takımdaşlığı en iyi noktaya taşıyıp hedefimize ulaşacağız" dedi. Emre için, "Örnek bir futbolcu. Oyunculuk ruhu çok genç ve güçlü" yorumunu yapan tecrübeli hoca, kolunda çatlak olan Serdar'ın ise 10 gün içinde takıma katılacağını belirtti.

HOŞ GELDİN KAPTAN

1530 gün sonra F.Bahçe formasıyla Kadıköy'e döndüğü ilk maçta frikikten golünü atan kaptan Emre Belözoğlu, takımın maestrosu olacağını gösterdi. 4 yıllık Başakşehir macerasından sonra sarı-lacivertli kulüple yeniden buluşan 38 yaşındaki tecrübeli yıldıza Fenerbahçeli taraftarlar da özel sevgi gösterilerinde bulundu.

TECRÜBELERIMI AKTARIYORUM

Maç sonrası konuşan Emre, sahada sert şekilde uyardığı Ozan Tufan'a neler söylediğini anlattı. Türk futbolunun Ozan'a ihtiyacı olduğunu belirten Kaptan, "Ona merkezi biraz daha kapatmamız gerektiğini söylemiştim. Elimden geldiğince tecrübelerimi doğru-yanlış aktarmaya çalışıyorum" dedi.

TUFAN KOPACAK

Geçen sezon yaşadığı çalkantılı dönem ve kiralık gittiği Alanya'dan sonra F.Bahçe'ye büyük bir hırsla dönen Ozan Tufan, şov yapıyor. Real Madrid maçındaki golünden sonra dün gece de Cagliari'yi avlayan Ozan, bu sezonun en iddialı ismi olacağını gösterdi.

REYES VE ALPER'E ISLIK

FENERBAHÇE taraftarlarının hedefinde dün iki isim vardı. İkinci yarıda skorun 2-2'ye gelmesine sinirlenen sarı-lacivertliler, girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptıran Diego Reyes ve Alper Potuk'a ıslıkla tepki gösterdi.