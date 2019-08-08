Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'da Mensah için karar verildi

'da için karar verildi

İstikbal Mobilya Başkanı , 'ın transferi ile ilgili açıklama yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 12:14
Kayserispor'da Mensah için karar verildi

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mensah'ın takımdan gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu. Başkan Erol Bedir, "Mensah ile 3 yıllık sözleşmemiz var. Hiçbir takımda hiç bir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ne zamanki ondan daha iyisini bulup yerini doldurursanız, ekonomik anlamda takıma bir şeyler kazandırırsanız, teknik heyet de izin verirse transfer gerçekleşebilir. Ama şu an Mensah için bütün bunların oluştuğu bir ortam yok. Ne Mensah için talep var ne de bizim Mensah'ı gönderme gibi bir çalışmamız var" dedi.

Fernando Boldrin ile ilgili olarak da konuşan Başkan Bedir, "Boldrin için Rizespor ile anlaştık. Boldrin izin aldı ve transfer görüşmesine gitti. Anlaşma sağlarsa Rize'nin futbolcusu, anlaşamazsa bizim futbolcumuzdur" açıklaması yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da Mensah için karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN