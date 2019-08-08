Kupa canavarı Galatasaray

Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım unvanına sahip olan Cimbom, en yakın rakibi F.Bahçe'yi ikiye katladı

Seri'den müthiş siftah

G.SARAY'LA çıktığı ilk resmi karşılaşmada asist yaparak iyi bir başlangıç yapan Fildişi Sahilli futbolcu, aynı zamanda kariyerinin ilk kupasını kazanma mutluluğunu yaşadı. Seri maçın ardından yaptığı açıklamada ise "Geldiğim andan itibaren bu kulübün değerlerini anlamaya çalıştım. Burada büyük bir kulüp gördüm. Formayı terletmeniz ve kupalar kaldırmanız gerekiyor" dedi.

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Karşılaşmada 82 pas yapan ve 77 isabet bulan Seri, yüzde 94'lük pas başarı yüzdesiyle sahanın en iyisi oldu.



Cumhurbaşkanı tebrik etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

'Alamaz' dediler aldık

GALATASARAY 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini ima ederek maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Seri dedik, alamaz dediler, aldık. Emre Mor dedik, alamaz dediler, aldık. Her şeyin hayırlısı diyelim. Hayırlıysa bu tarafta, hayırlı değilse Fatih Hoca'nın dediği gibi diğer tarafta olsun" ifadelerini kullandı.