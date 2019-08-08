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'da, transferi bir süredir merak konusu olan Senegalli forvet bugün İngitlere Premier Lig ekibi ’ya satılacak. Sarı kırmızılılar bu satış üzerine, ’ya gerkli parayı ödeyip ’yu kadrosuna katacak.

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Mbaye Diagne, Ada'ya; Radamel Falcao, Galatasaray'a

GALATASARAY, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya Diagne'yi 12 milyon Euro'ya satıyor. Bugün İngiltere'de transfer kapanıyor... Uzun zamandır sarıkırmızılı takımın başına dert olan golcü futbolcu için Aston Villa ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.

Galatasaray, transferden gelecek kaynak ile de Falcao işine noktayı koyacak. Monaco kulübü bir yandan oyuncu bakarken, bir yandan da sarı kırmızılı takıma şu mesajı gönderdi: "Bonservis bedeli olmadan Falcao'yu vermeyeceğiz." Bu gelişmelerden sonra G.Saray yönetimi, 5 milyon Euro'dan başlayan pazarlığı 3.5 milyon Euro'ya kadar düşürdü. Diagne satıldığı an Falcao da Aslan olacak.

Bilindiği gibi oyuncu ile sarı-kırmızılılar, 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı.

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Mbaye Diagne, Ada'ya; Radamel Falcao, Galatasaray'a
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