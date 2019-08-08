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maçı hangi kanalda? Yayınlayacak kanal belli oldu

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını deplasmanda oynayacak. Bordo mavililer Çekya temsilcisi 'a konuk olacak. Maçı yayınlayacak kanal konusunda kriz yaşanıyordu ancak bu kriz çözüldü ve Sparta Prag - Trabzonspor maçını canlı yayınlayacak kanal belli oldu. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 16:26
Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇINI YAYINLAYACAK KANAL BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin yayıncı kuruluşu konusunda kriz yaşanıyordu. Çekya ekibi, ilk maç için kendi ülkesinden bir kanalla el sıkışmış ancak Çekya kanalı maçın yayınını 200 bin dolara Türk kanallarına satmak isteyince kriz çıkmıştı. Maça saatler kala sorun çözüldü ve maçın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu. Sparta Prag - Trabzonspor maçını TRT Spor canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

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Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda? Yayınlayacak kanal belli oldu
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