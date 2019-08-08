Trabzonspor'da John Obi Mikel sahne alıyor

Trabzonspor'un sessiz sedasız sürdürdüğü transfer çalışmalarının ardından kadrosuna kattığı ve şehre gelişi olay yaratan John Obi Mikel, bugün Sparta Prag maçında bordo-mavililerin orta sahadaki en önemli kozu olacak. Takıma katıldığı günden itibaren yoğun bir tempoda çalışan tecrübeli oyuncunun form düzeyinin iyi olduğu ve teknik direktör Ünal Karaman tarafından 11'de sahaya sürüleceği öğrenildi. Bu arada yeni transferlerden Alexander Sörloth'un da maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.

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Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 59, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan John Obi Mikel, iki ligde toplam 63 maçta 4 bin 387 dakika görev yaptı.

KANGA'YA DIKKAT!

TRABZONSPOR'UN rakibi Sparta Prag, Çek ÜST SINIRLARI BİLİYORUZ Cumhuriyeti Ligi'nin en iyi takımlarından ve sezonları başladığı için hazır bir görüntüleri var. Bu sezon liglerinde oynadıkları 4 maçta sadece ilk hafta 2-0 mağlup olup, diğer 3 müsabakasından 1 beraberlik 2 de galibiyet çıkardı. Bu 4 maçta 7 gol kaydedip, kalesinde ise 4 gol gördü. En golcü isimleri ise takımın on numara pozisyonundaki oyuncusu Guelor Kanga. 28 yaşındaki futbolcu 4 maçta 4 gol kaydetti. Öte yandan dün basın toplantısında konuşan Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, maçın favorisinin Trabzonspor olduğunu ve bu karşılaşmanın kendisinin en zor maçı olacağını söyledi.