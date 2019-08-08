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Transferde mutlu son: , 'de

Hücum hattını güçlendiren , savunmada ise alarm veriyordu. Kanarya, Huddersfield’den ‘’ lakaplı Mathias Jorgensen’i kadrosuna katarak bu bölgeyi de sağlama aldı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Transferde mutlu son: Zanka, Fenerbahçe'de

Hazırlık maçlarında savunmasında yaşadığı sıkıntılar göz önüne çıkan Fenerbahçe, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Huddersfield'in 29 yaşındaki stoperi Zanka'yı renklerine bağladı.

Danimarkalı futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan Kanarya, oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret, kulübüne de 2 milyon Euro bonservis ödeyecek. 1.89 metre boyundaki Zanka, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, Premier Lig'de toplam 62 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist kaydetti. Asıl adı Mathias Jorgensen olan ve Zanka adıyla tanınan Gambiya asıllı futbolcu, Danimarka Milli Takımı'nda da 23 kez forma giydi.

PATRİK SCHICK SÜRPRIZI

Bu arada adı Trabzonspor'la anılan Patrik Schick, F.Bahçe'nin de gündemine geldi. Forvet ve kanat oynayabilen Roma'nın 23 yaşındaki Çek futbolcusu için Kanarya'nın kiralık formülünü devreye soktuğu öğrenildi.

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Transferde mutlu son: Zanka, Fenerbahçe'de
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