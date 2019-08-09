7 Ligin en iyisi: Zanka

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe en büyük hastalığına ilacı buldu. Josef de Souza'nın ayrılığı sonrası rakip atağı kesme değerlerinde sıkıntı yaşayan ve en kötü değerlere sahip üç takımdan biri olan sarılacivertliler, Premier Lig'in bu alanda en iyi ismini kadrosuna kattı.

Huddersfield forması ile İngiltere'de 24 karşılamaya çıkan Danimarkalı stoper, Opta verilerine göre maç başına 2,9 atak kesme değeriyle dünyanın en büyük liginin zirvesinde yer aldı. Zanka ayrıca maç başına 2 top çalma ve 3,4 rakip atağı uzaklaştırma değerine sahip. Zanka bu değerleriyle sadece İngiltere değil İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Hollanda gibi önde gelen 7 lig içerisinde en fazla atak kesen isim oldu.

Zanka son iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 maçta süre aldı.

ATAK KESMEDE EN KÖTÜ 2. TAKIM

SÜPER Lig'de geçen sezon kâbus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, rakiplerin ataklarını durdurmakta oldukça zorlanmış, sarı-lacivertli kaleyi koruyan Harun Tekin ile Volkan Demirel defalarca rakiple karşı karşıya kalmıştı. Fenerbahçe, bu alanda sezonu, 34 haftada maç başına 8,9 kez rakip atağı durduran son sıradaki Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 9 kez rakip atağı kesen sarı-lacivertlileri 9.4'le Kayserispor takip etmişti.