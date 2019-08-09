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Beşiktaşlı Mirin, yolunda

'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'e oluyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 17:45
Beşiktaşlı Mirin, Amiens yolunda

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında. Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens'te ilk hedef Mirin. Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

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Beşiktaşlı Mirin, Amiens yolunda
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