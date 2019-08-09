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'da 4 imza birden

'da Boldrin, Barış, Tarık ve Erdinç için imza töreni düzenlendi

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 18:31
Çaykur Rizespor'da 4 imza birden

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.

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Çaykur Rizespor'da 4 imza birden
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