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Falcao'dan transfer açıklaması

, "Kariyerimin bu aşamasında 'da forma giymek heyecan verici olurdu. Transfer konusu umarım en kısa sürede çözülecektir" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 00:15
Falcao'dan transfer açıklaması

Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giymenin kariyerinin bu döneminde heyecan verici olacağını ifade eden Falcao, "Türkiye'de futbol ilginç bi şekilde yaşanıyor. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da forma giymek heyecan verici olurdu. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor. İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Falcao'dan transfer açıklaması
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