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'nin rakibi Demir Grup Sivasspor

Futbol Takımı, 21. müsabakasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 17:53
Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup Sivasspor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası maçı yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Demir Grup Sivasspor karşısında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8. ve son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, 3'ü yurt içi 4'ü de yurt dışı olmak üzere toplamda 7 hazırlık maçı oynadı.

Yurt dışı kampından önce Türkiye'de iki karşılaşma yapan sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig ekipleri Boluspor ve Bursaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Yurt dışı etabında ise Avusturya'da iki maç oynayan Fenerbahçe, Alman ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

Daha sonra Audi Kupası'nda mücadele eden sarı-lacivertli takım, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6-1, İspanya ekibi Real Madrid'e ise 5-3 kaybetmişti.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan son hazırlık müsabakasında ise İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

Bu arada bugün Sivas'a gideceği açıklanan Fenerbahçe'nin programında değişiklik oldu. Sarı-lacivertliler, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Sivas'a gidecek.

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Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup Sivasspor
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