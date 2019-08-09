Galatasaray formayı hazırladı! İşte Radamel Falcao'nun geliş tarihi

Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor... 33 yaşındaki golcüyle sezon başına 5 milyon Euro ve 2 milyon Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllığına el sıkışan Cimbom, Monaco'nun da inadını kırmayı başardı. Oyuncunun bonservisine 5 milyon Euro isteyen Fransız kulübünü sıkı pazarlıklar sonrası 3 milyon Euro'ya ikna eden sarı-kırmızılılar, ödeme koşulları ile ilgili detayların halledilmesinin ardından bu transfere son noktayı koyacak ve Kolombiyalı yılıdızı İstanbul'a getirecek. Galatasaray yönetimi, oyuncu için forma tedarikçisine Falcao için talimat dahi verdi. İşin resmiyete dökülmesi ile birlikte Falcao formaları satışa çıkarılacak. GS Store'larda futbolcu formaları 249.90 TL'den taraftarların beğenisine sunuluyor.

BAKAYOKO İÇİN FİNAL HAMLESİ!

ORTA sahada Jean Michael Seri'nin yanına Chelsea'nın Fransız yıldızı Bakayoku'yu kiralamayı planlayan Galatasaray, İngiltere'de transfer sezonunun dün gece itibarıyla bitmesinin ardından son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İdari menajer Şükrü Hanedar vasıtasıyla pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin istediği 3.5 milyon Euro'luk kiralama bedelini 1.5 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

SPARTAK'A PAHALI GELDİ

G.SARAY'IN yollarını ayırmayı düşündüğü Mbaye Diagne için Spartak Moskova devreye girdi. Rus ekibi, Diagne'nin menajeri ile görüşerek oyuncunun ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı. Ancak Senegalli forvettin yıllık 3 milyon Euro talebi ve sarı-kırmızılı kulübün isteği 13 milyon Euro bonservis bedeli Rus ekibine geri adım attırdı. Spartak Moskovalı yetkililerin menajere, "Biz bu rakamlara çıkamayız" dediği öğrenildi.

ASLAN'DAN EZELI FARK!

Galatasaray, son 24 organizasyonun 14'ünde mutlu sona ulaşırken F.Bahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazandı

SÜPER Kupa'da Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan G.Saray, Türkiye'de son 8 sezonda düzenlenen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Cimbom; Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 5'er, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin büyük başarıya imza attığı bu dönemde önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi. Diğer dört kupanın ikisini Konyaspor, diğer ikisini de Akhisarspor müzesine götürdü.

ALKIŞLAR GENÇLERE

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostluk mesajı verdi. Dereağzı Lefter Küçünandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada, iki ekibin teknik heyet ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi. Mücadele ise 3-3'lık skorla berabere sonuçlandı.