Ronaldo oynamadı soruşturma başlatıldı

İtalyan ekibi Juventus'un geçtiğimiz ay K-League karmasıyla Güney Kore'de karşılaştığı mücadelede forma giymeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tartışma konusu olmuştu.

Buna sebep olan olay ise maçı organize eden PR şirketinin bilet satışında Ronaldo'nun en az 45 dakika forma giyeceğini taahhüt etmesiydi. Değeri 330 dolar olan 65 binden fazla bilet satışının bu sayede gerçekleşmesinin ve Portekiz futbolcunun maçta forma giymemesinin ardından Güney Kore polisi dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri ise Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle maçta süre almadığını açıklamıştı.