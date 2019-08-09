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Ronaldo oynamadı soruşturma başlatıldı

'un geçtiğimiz ay 'de lig karması ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Ronaldo'nun forma giymemesi büyük tartışma konusu olmuştu. Güney Koreli futbol severlerin 'Ronaldo oynayacak' garantisi ile bilet almaları nedeniyle polis soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 18:53
Ronaldo oynamadı soruşturma başlatıldı

İtalyan ekibi 'un geçtiğimiz ay K-League karmasıyla 'de karşılaştığı mücadelede forma giymeyen Portekizli yıldız , tartışma konusu olmuştu.

Buna sebep olan olay ise maçı organize eden PR şirketinin bilet satışında Ronaldo'nun en az 45 dakika forma giyeceğini taahhüt etmesiydi. Değeri 330 dolar olan 65 binden fazla bilet satışının bu sayede gerçekleşmesinin ve Portekiz futbolcunun maçta forma giymemesinin ardından Güney Kore polisi dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Sarri ise Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle maçta süre almadığını açıklamıştı.

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Ronaldo oynamadı soruşturma başlatıldı
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