Sparta Prag 2-2 Trabzonspor | Maçın röntgeni

TRABZONSPOR kendisine göre daha hazır olan Sparta Prag karşısında maça tutuk başladı. Özellikle orta sahadaki direnç rakibin baskılı oyunu karşısında bir varlık gösteremedi.

16. dakikada Costa'nın attığı kafa golündeki savunma hataları ise çok dikkat çekiciydi. Adam paylaşımındaki hataların yanı sıra pozisyon takip sıkıntısı da gözler önüne çıktı.

PRAG orta sahasında mücadele eden Kanga adeta bir arı gibi çalışıp sahada basmadık yer bırakırken, Trabzonsporlu oyuncular ise adeta top kaybı yarışına girdi. Kanga'nın 68. dakikada attığı gol ise günün özeti niteliğindeydi.

LIGI erken açmanın avantajını kullanan Sparta Prag, karşılaşmanın tamamında kendi oyun anlayışını Trabzonspor'a kabul ettirdi. Ancak ikinci yarıda senaryo değişti ve Fırtına rakip kaleyi hatırlamaya başladı.

84. dakikada serbest vuruş organizasyonu sonrası Ekuban'ın şık golü Trabzonspor'un tura yani Avrupa'ya yeniden sarılmasını sağladı. Bu gol Trabzonspor'a hayat verdi.

EKUBAN'IN golü sonrası rahat bir nefes alan Trabzonspor, oyunda kontrolü tamamen eline aldı. 89.dakikada Sörloth attığı golle ise Trabzonspor'a adeta turu müjdeledi.

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Trabzon Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sadece Juventus, Varşova ve Napoli'ye yenildi.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

HER iki takımın da adını play-off'a yazdırabilmesi için 1-0'lık galibiyet yeterli. Karşılaşma 2-2 biterse rövanş maçı uzatmalara gidecek. Ancak Trabzonspor deplasmanda iki gol attığı için daha avantajlı çünkü 0-0 ve 1-1'lik beraberlikler Fırtına'ya turu getirecek. 2-2'nin üstündeki beraberliklerde ise Çekya ekibi yoluna devam edecek.

SABIRSIZLANIYORUM

İkinci golün kahramanI Sörloth konuştu: "Bundan daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Taraftarlar için iyi şeyler duydum. Görmek için sabırsızlanıyorum"

TRABZONSPOR'UN yıldızı Alexander Sörloth, maçtan sonra duygularını şöyle dile getirdi: "İlk yarıda performansımız kötüydü. İkinci yarıdaki geri dönüşümüzle asla pes etmediğimizi gösterdik. İlk yarı kötüydük ama mücadeleyi bırakmadık ve sonucu da aldık. Gol atınca kendimi çok iyi hissettim. İkinci maçta bundan daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Taraftarlar içinde çok iyi şeyler duydum. Taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum." Caleb Ekuban ise, "Önemli olan iyi bir skor almaktı; onu da aldık. İkinci maçta taraftarımızın önünde maça daha güvenli çıkacağız. İlk resmi maçımız olduğu için istediğimiz ritme ulaşamadık. İkinci yarı ritmimizi yükselterek sonuca ulaştık" dedi.

AĞIR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

ÜNAL Karaman teknik direktör olarak kariyerinin ilk Avrupa maçına dün Trabzonspor'la çıktı. Karaman, "İkinci yarıda daha derli toplu oynadık. Oyuncularıma da hak veriyorum. Ağır bir süreçten geçtiler. Ağır antrenmanlar yaptılar. Hatalarımızı burada bırakarak, ya da sayısını azaltarak, doğrularımızın üzerine koyarak çok çok daha iyi duruma geleceğiz. Sanki bu takım kolay takımmış gibi anlatılmaya çalışıldı ama iyi oyuncuları var. 1-0'dan 2-2'ye dönüş bizim için iyi bir dönüş oldu. Taraftarımızın da coşkusuyla turu alacağız" şeklinde konuştu.

FORVET ALACAĞIZ

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ortaya konan mücadele ve alınan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ağaoğlu transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Forvet bölgesi başta olmak üzere şu an için arayışlarımız sürüyor. Takımımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.