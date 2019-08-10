Abdullah Avcı: Büyük para değil akıllı para önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün düzenlediği basın toplantısında transferleri değerlendirdi ve takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Göreve geldiğinde söylediği gibi şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı benimseyen bir hoca olarak çalışacağını belirten tecrübeli teknik adamdan önemli satır başları şöyle: "Transfer organizasyon işidir. 'Diğer rakipler şu kadar harcadı, biz de şu kadar harcayalım'
diyebileceğimiz bir iş değil. Burada büyük para değil, akıllı para önemli."
BURAK YILMAZ SAĞLIKLI OLSA DA BİR FORVET DAHA GELECEK
"Sağ bekte alternatif var, sol bek konusu da netleşti. İlk isteğim sol ayaklı bir stoperdi. Victor Ruiz İspanya'da yetişmiş, pas oyununu bilen bir futbolcu. Bize katkısı çok fazla olacak.
Kaliteli bir stoper aldık. Doğru yolda ilerliyoruz. Birkaç tane daha doğru ilave yapacağız. Burak Yılmaz çok iyi bir profesyonel ve golcü. Burak sağlıklı olsa da olmasa da bir forvet almak istiyoruz. Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yerli kaleci arayışlarımız devam ediyor."
QUARESMA AYAKLARIYLA KARAR VERECEK
"Kamuoyuna yansıdığı gibi abartılı sakatlık durumumuz yok. Burak ve Karius hariç tüm futbolcularımız pazartesi itibariyle bizimle olacak.
Quaresma ile yüz yüze görüştüm. Benim ondan isteklerime çalışarak yanıt veriyor. Bir sistem uyguluyoruz o da bu sistem içerisinde istediklerimi uygulamaya çalışıyor. Ona şans vermeye devam edeceğiz.
Bundan sonrası onun ayaklarıyla vereceği kararlara bağlı. Her oyuncu, sistemimizin bir parçası, Quaresma da bunun için adım atıyor."
TARAFTARDAN DESTEK İSTİYORUM
Avcı, takıma getirmek istediği yeni sistemle ilgili soruları da şöyle yanıtladı: "Belli bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Futbolcu yapısına, rakibe, maça göre değişiklik gösteren sistemler kurguluyoruz. Oyun planımızda değişiklik değil ama esneklik olacaktır.
Oyuncularımla konuştum ve herkes bundan memnun. Beşiktaş şampiyonluğa oynar ve her zaman böyledir. Beşiktaş'ın felsefesi dominant oyundur.
Beşiktaş'a geldikten sonra taraftarın gücünü, büyüklüğünü hissediyorsun. Ben zaman istemiyorum. Taraftardan destek istiyorum. Geçenlerde eşimle gittiğim yerde arabamın önü kesildi. Orada özel olduğumuzu anladım. Dün gece (önceki gün) ilk kez tesislerde kaldım. Açıkçası yorgundum. Sabah uyandığımda baş ucumda Beşiktaş armasını gördüm. O armanın gücünü hissediyorsunuz, o sizi iten bir güç.
ORHAN AK İÇİN YORUM YAPMADI
"Beşiktaş'ın her çalışanından maksimum verim almaya gayret ediyorum. Orhan Ak da bunlardan birisi. 3 antrenörüm var. Dönüşümlü olarak 2'si kulübede, 1'i tribünde olacak. Orhan Ak konusunda şunu tekrar ediyorum. Her zaman saha içinde kalacağım. Beşiktaş taraftarı sağduyuludur. Bize her zaman destek olacağına inanıyorum, biliyorum."