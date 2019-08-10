Beşiktaş'ta hedef Kamil Wilczek

BUGÜN NELER OLDU

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği listeye Kamil Wilczek'in adını yazdı. Danimarka ekibi Brondby'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan bu yana sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Bu sezon 9 resmi maçta 7 gole imza atan Polonyalı futbolcu geçen sezon ise 42 maçta 27 gol, 7 asistlik üstün performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun maliyetinin de düşük olduğu belirtildi. Yönetim bu transfer için Brondby ile pazarlıklar yürütüyor.Bu sezon 5 UEFA Avrupa Ligi Elemesi, 4 de Danimarka Süper Ligi olmak üzere 9 maça çıkan Wilczek, 7 gol kaydetti.Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, geride kalan sezonda sol bek olarak görev yapmasına rağmenOyuncu, aynı zamanda 63 kez rakip ceza sahasına isabetli orta gönderdi.Dünyaca ünlü analiz şirketlerinin raporlarına göre Portekizlinin 100 üzerinden en iyi özellikleri şu şekilde:Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bugün Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele Spor Smart tarafından naklen yayınlanacak. Beşiktaş, daha önce Avusturya kampında 4 maça çıkmış, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alırken hiç gol atamamıştı.