Vedat Muriqi: Fenerbahçe’yi izlerken tırnaklarımı yerdim

Vedat Muriqi kulüp dergisine çocukluğunun takımını anlattı. İşte o hikâye: "
Futbola başlama sürecimde annemin etkisi büyüktü. Babam gençken profesyonel bir futbolcuymuş.
Oynadığı takımda kamp dönemi tam otobüse binecekken takımın hocası babamı "Sen kampta değilsin" diyerek otobüse bindirmemiş. Bu olay babamın gücüne gidiyor. Babam da bunun üzerine futbolu bırakıp hentbolcu oluyor. Annemin içinde babam futbolcu olamadı diye ukde kalıyor ve beni futbola yönlendiriyor.
Fenerbahçe ismini ise ilk olarak dedemden duydum. Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dedem 'Hadi maç izlemeye gidelim'
dedi ve birlikte kahveye maç izlemeye gittik. Dedemle birlikte maç izlemeye gide gide Fenerbahçeli oldum
ve giderek daha koyu bir taraftar oldum. Maç izlerken tırnaklarımı yerdim."
BU FORMAYLA ÖNÜME GELENİ DEVİRİRİM
F.Bahçe'deki baskının farkında olduğunu, bunun kendisini motive ettiğini açıklayan Muriqi, "Böyle bir takımda ve stadyumda, o taraftarın önünde forvet oynamak enerjinizi ikiye katlar. Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Kadıköy'deki maçlarda çok boğucu bir atmosfer oluyor. İki-üç ataktan sonra taraftar da kendinden geçiyor. Faul olsun da oyun yavaşlasın diye bekliyorduk. Şimdi F.Bahçe formasıyla önüme çıkanı deviririm diyorum (gülerek)" dedi.
BUGÜN RAKİP SİVAS
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için bugün Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
SKRTEL'İ ATALANTA KAPTI
Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarılacivertlilerde üç sezon oynayan ve sözleşmesi biten Slovak stoper, İtalyan kulübünden yılda 2.1 milyon Euro kazanacak.