Vedat Muriqi: Fenerbahçe’yi izlerken tırnaklarımı yerdim

SKRTEL'İ

ATALANTA

BUGÜN NELER OLDU

Vedat Muriqi kulüp dergisine çocukluğunun takımını anlattı. İşte o hikâye:Futbola başlama sürecimde annemin etkisi büyüktü.Oynadığı takımda kamp dönemi tam otobüse binecekken takımın hocası babamı "Sen kampta değilsin" diyerek otobüse bindirmemiş. Bu olay babamın gücüne gidiyor. Babam da bunun üzerine futbolu bırakıp hentbolcu oluyor.Fenerbahçe ismini ise ilk olarak dedemden duydum. Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dedemdedi ve birlikte kahveye maç izlemeye gittik.ve giderek daha koyu bir taraftar oldum. Maç izlerken tırnaklarımı yerdim."F.Bahçe'deki baskının farkında olduğunu, bunun kendisini motive ettiğini açıklayan Muriqi, "Böyle bir takımda ve stadyumda, o taraftarın önünde forvet oynamak enerjinizi ikiye katlar. Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Kadıköy'deki maçlarda çok boğucu bir atmosfer oluyor. İki-üç ataktan sonra taraftar da kendinden geçiyor. Faul olsun da oyun yavaşlasın diye bekliyorduk. Şimdi F.Bahçe formasıyla önüme çıkanı deviririm diyorum (gülerek)" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için bugün Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Mücadele, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Martin Skrtel, İtalya Serie A ekibi Atalanta ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarılacivertlilerde üç sezon oynayan ve sözleşmesi biten Slovak stoper, İtalyan kulübünden yılda 2.1 milyon Euro kazanacak.