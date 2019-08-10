Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

ile anlaştı

İstikbal Mobilya , Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 11:10
Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

Kayserispor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri'ye gelen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Yunanistan'ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique sol kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11'de forma giyen Henrique, daha önce de Astana, Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk'in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN