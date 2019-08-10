Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

Kayserispor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri'ye gelen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Yunanistan'ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique sol kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11'de forma giyen Henrique, daha önce de Astana, Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk'in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.