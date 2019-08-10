Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Bu kulvardaki 19. sezonuna başlayacak Çakır, 323 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı, 16 sezonda 310 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 15 sezonda 245 mücadelede düdük çalan Hüseyin Göçek izledi.

ÜST KLASMANDA 43 HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2019-2020 sezonu için belirlenen üst klasman hakem listesinde 43 isim yer alıyor.

Yeni sezonda üst klasmanda görev yapacak hakemler şunlar:

Caner Ak, Zorbay Küçük, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Mustafa Öğretmenoğlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Volkan Bayarslan, Emre Malok, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge, Hakan Ceylan, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Kutluhan Bilgiç, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Abdülkadir Bitigen, Alper Çetin, Koray Gençerler, Atilla Karaoğlan, Bülent Birincioğlu, Ramazan Keleş, Yasin Kol.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL'DAN

Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı.

Toplam 16 ilden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 9, İzmir'den 7, başkent Ankara'dan ise 6 isim girdi.

Antalya'dan 4, Trabzon'dan 3, Adana, Bursa ve Eskişehir'den ikişer hakemin yer aldığı listede, Aydın, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'dan da birer hakem bulunuyor.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER

Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk, FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

BÜLENT YILDIRIM VE SERKAN ÇINAR LİSTEDE YOK

Hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, üst klasman listesine alınmadı.

Tecrübeli hakemlerden Bülent Yıldırım geçen sezon Süper Lig'de 20, Serkan Çınar ise 9 karşılaşmada düdük çalmıştı.