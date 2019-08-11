Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa futbolunda kutlaması

Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City ve Borussia Dortmund'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:27
Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesi kullanılırken, Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun." paylaşımında bulunuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle İngiltere'nin Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Fransa'nın Paris Saint-Germain, Almanya'nın Borussia Dortmund, İskoçya'nın Celtic takımlarının yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN