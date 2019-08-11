Lille - Nantes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor'dan Lille'e 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak gündem olan Yusuf Yazıcı'nın, Fransa'daki ilk maçına bugün çıkması bekleniyor. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Nantes'ı konuk edecek.

Pierre Mauroy Stadı'nda bugün TSİ 16.00'da başlayacak karşılaşmada 11'de yer alması beklenen Yusuf, Fransa'da ilk kez forma giyerek taraftarın karşısına çıkacak. Lille - Nantes maçı beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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İSTATİSTİKLER

- Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 21 maçta, Lille kendi sahasında 11 maç kazandı, 7 maç beraberlik ile sonuçlandı, Nantes ise 3 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 28-11 ile Lille takımının üstünlüğü görülmektedir.

- Lille geçen sezon Nantes karşısında her iki maçı da kazandı (2-1 evinde; 3-2 deplasmanda).

- Lille kendi sahasında Nantes ile oynadığı son 4 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.



GÜNÜN PROGRAMI

Ligue 1'de bugün oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

16.00 Strasbourg - Metz

22.00 Paris Saint Germain - Nimes



TOPLU SONUÇLAR

Ligue 1'de il haftasında cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Brest: 1 - Toulouse: 1

Dijon: 1 - Saint-Etienne: 2

Nice: 2 - Amiens SC: 1

Montpellier: 0 - Rennes: 1

Angers: 3 - Bordeaux: 1

Marsilya: 0 - Reims: 2

Monaco: 0 - Lyon: 3