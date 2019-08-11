Yusuf Yazıcı’nın ismini çok duyacağız

BUGÜN NELER OLDU

Fiorentina maçı için Galatasaray'la birlikte İtalya'da bulunan Fatih Terim, "Yusuf Yazıcı'yı bir İtalyan kulübüne tavsiye eder miydiniz?" sorusuna "cevabını verdi. Juventus'un yeni transferi Merih Demiral için "Harika bir defans oyuncusu ama daha çok genç. Adım adım gitmeli." diyen tecrübeli hoca, Hakan Çalhanoğlu için de "Her mevkide görev yapabilen, iyi karakterli bir futbolcu." ifadelerini kullandı.Galatasaray, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina ile karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Smart Spor naklen ekrana getirecek. Cimbom, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet elde etmişti.