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Yusuf Yazıcı’nın ismini çok duyacağız

, Tutto Mercato’ya Avrupa’da forma giyen Türk futbolcuları değerlendirdi

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Yusuf Yazıcı’nın ismini çok duyacağız
Fiorentina maçı için Galatasaray'la birlikte İtalya'da bulunan Fatih Terim, "Yusuf Yazıcı'yı bir İtalyan kulübüne tavsiye eder miydiniz?" sorusuna "Kendisi, büyük bir yetenek. Fransa'da kendisini geliştirebilir. Bence İtalya'da da oynayabilirdi. Birkaç yıl içinde onun ismini çok duyacağız" cevabını verdi. Juventus'un yeni transferi Merih Demiral için "Harika bir defans oyuncusu ama daha çok genç. Adım adım gitmeli. Kendisinin orada öğreneceği çok şey var" diyen tecrübeli hoca, Hakan Çalhanoğlu için de "Her mevkide görev yapabilen, iyi karakterli bir futbolcu. Çok fazla şey başarabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SON RAKİP FİORENTİNA
Galatasaray, Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina ile karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Smart Spor naklen ekrana getirecek. Cimbom, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet elde etmişti.
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Yusuf Yazıcı’nın ismini çok duyacağız
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