Baklava yiyin ayran için

Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Süper Kupa için geri sayım sürerken, UEFA da Liverpool ve Chelsea taraftarlarına yönelik olarak bir bülten hazırladı. Bültende seyircilere şehir içi ulaşımdan, konaklamaya kadar tavsiyeler verilirken, özellikle yemek konusunun üstü çizildi ve "İstanbul'a gitmeden diyet yapın" uyarısında bulunuldu. Döner ve Adana kebabın yanı sıra lahmacun ile pide de denemeye değer olarak gösterilirken, baklava- kadayıf ikilisi için de "Mutlaka yemelisiniz" denildi. Tatlı olarak ayrıca künefe de tavsiye edildi. Bu yiyeceklerin yanına ise serinlemek için ayran önerildi. UEFA bülteninde ulaşım için mutlaka lisanslı taksilerin kullanılması gerektiğinin de altı önemle çizildi.



KADIN HAKEM KONUŞACAK

UEFA Süper Kupa maçını yönetecek olan bayan hakem Stephanie Frappart ve yardımcıları Manuela Nicolosi ile Michelle O'Neill yarın basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin yanısıra FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da bulunacak. Rosetti, hakemlerin Avrupa kupalarında geçen sezonki performansını değerlendirecek ve bu sezonki UEFA müsabakalarında VAR uygulamaları konusunda bilgilendirme yapacak. Öte yandan Chelsea'nin bugün 23.55'te, Liverpool'un da yarın 16.45'te İstanbul'da olacağı açıklandı.

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