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Denizlispor, Barrow'u etti

Yukatel Denizlispor, ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 21:50
Denizlispor, Barrow'u transfer etti

Kente gelen ve sağlık kontrolünden geçen Gambiyalı futbolcu için daha sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
İmza törenine başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Barrow, törende kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Denizlispor Başkanı Çetin, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini, Barrow'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Çetin, iki transfer daha yapmayı planladıklarını belirtti.
Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giydi.

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Denizlispor, Barrow'u transfer etti
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