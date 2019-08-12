İstikamet ligimiz!

ZAJC'IN

KOÇ'A

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı.liste başı oldu. Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi. Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösterenkonusunda girişim yapma kararı aldı. Başakşehir iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro fiyat belirlerken, Fenerbahçe 7 milyon Euro vermeyi planlıyor. Öte yandan sarılacivertlilerolmak üzere toplam 6 milyon Euro teklif yaptı.F.BAHÇE, Eljif'ten sonra yeni bir satış daha gerçekleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc için gizli görüşmeler yürütüyor. Rus ve İspanyol takımlarının 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak yönetimin ancak 8 milyon Euro'ya onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe Zajc'ın satışıyla nefes alıp transferde rahat adımlar atmayı hedefliyor.İTALYAN ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel sosyal medya hesabından çok tartışılan bir veda yazısı yayınladı. Slovak oyuncu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski teknik adamlar Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'a teşekkür ederken yeni Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ın adını anmadı.