Kupalara talip değil sahip oluruz!

ONYEKURU

BUGÜN NELER OLDU

Fiorentina ile oynadıkları özel maç nedeniyle bayramın ilk gününü İtalya'da geçiren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, gazeteciler aracılığıyla İslam aleminine ve sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi. Yeni sezon öncesi iddiasını da ortaya koyan tecrübeli çalıştırıcı,, "Galatasaraylılara hayırlı bayramlar diliyorum.Her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray'a 1996'da antrenör olarak geldim. O günden beri söylüyorum;Dolayısıyla hem talip olalım hem de sahip olalım" ifadelerini kullandı.GEÇEN sezonu G.Saray'da kiralık geçiren Henry Onyekuru ile transferde anlaşan Monaco, Nijeryalı futbolcunun vize problemini halletmesinin ardından imzayı attı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapılırken Fransız kulübünün oyuncu için Everton'a 15 milyon Euro ödediği belirtildi. Nijeryalı yıldız, geçen sezon G.Saray formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkmış, 14 gol, 5 asistle oynamıştı.Fatih Terim, bir gün yeniden Fiorentina'ya dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse Fiorentina'ya geri dönmeyi düşünebilirim."