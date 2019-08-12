Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı

16 AĞUSTOS CUMA:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
17 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19 AĞUSTOS PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler