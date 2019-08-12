Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 1. hafta programı

'de 2019-2020 sezonu için heyecan dorukta. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden kulüpler üst üste oynadığı hazırlık maçları sonrası geri sayıma başladı. İşte 2019-2020 Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı...

Giriş Tarihi: 12.8.2019 11:21
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı

16 AĞUSTOS CUMA:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

17 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19 AĞUSTOS PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Spor Toto Süper Lig 1. hafta programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN