Yusuf girdi Lille güldü

Fransa Ligue 1'de iki milli futbolcumuz Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, sahasında Nantes'ı 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. Yusuf'un yedek soyunduğu maçın 19. dakikasında Osimhen ile öne geçen Lille, 51. dakikada Girotto'nun Zeki Çelik'e çarparak ağlara giden şutunda rakibine yakalandı. 69'da Weah'ın yerine oyuna giren Yusuf, hücumlara hareket getirirken, 80'de Zeki'nin asistinde yine Osimhen üç puanı getiren golü attı. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar ilk maçında Yusuf'u yalnız bırakmadı ve tribünden destek verdi. Lille Teknik Direktörü Galtier maç sonu Yusuf'u överek, "İlk maç performansı çok etkileyiciydi. Orta sahada daha fazla kontrol istedim ve Yusuf girdikten sonra oyunu daha iyi kurmaya başladık. İkinci golü de onun kurduğu oyunla attık" yorumunu yaptı.



BÜLENT TİMURLENK diyor ki

Yusuf, son 25 dakika kaldığı oyunda Lille taraftarına müthiş öz güveni ile umut verdi. Taraftarlar elbette kulüp tarihinin en pahalı transferini merak ediyorlar. Bu kadar kısa sürede takım arkadaşlarının isimlerini bile ezberlemesi zor. Ama oyunda kaldığı dakikalarda yeteneğinin bir fragmanını izlettirdi. Bu sezon Lille'de frikiklerin başında Yusuf olacak. 7-8 hafta geçtikten sonra Lille'in maestrosu Yusuf diyebiliriz.

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